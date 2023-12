ÕNNELIK ÕNNETUS! Alen Veziko sattus koos tütrega avariisse: keegi on mind hoidnud!

Alen jagas oma Instagramis fotot, kus on näha, kuidas tema autot viiakse puksiiriga ära. Pildi all kirjutas muusik: „Eile sattusime koos tütrega väikesesse intsidenti. Õnneks jäime teele ja tagant tulijad said ka pidama. Kaotatud kaks rehvi ja vigane velg on tühine kadu… Ma tänan seda autojuhti, kes kinni pidas ja abi pakkus! Olge ettevaatlikud ja hoitud!“