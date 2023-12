HÜVA NÕU | Kas teadsid, et pidev läbi suu hingamine muudab näokuju ja tekitab hambumusprobleeme?

Mis asi on üldse trauma? Helen selgitab, et üks viis traumat defineerida on nii, et trauma on lõpetamata „võitle või põgene“ reaktsioon. Traumeeriva sündmuse (narkoosiga operatsiooni, raske sünni, vägivalla või õnnetuse kogemisel) võib väga suure tõenäosusega olla mõnes keha piirkonnas säilinud tardumust, kui oleme tundnud, et vastupanu on mõttetu. Näiteks loomad kukuvad traumeerivas olukorras maha kui surnud. „Tardumuse all on alati „võitle või põgene“ reaktsioon – mingi osa meist soovis siiski ära joosta või võidelda. Tardunud loomad peale sellist olukorda vähkrevad ja raputavad end ning seejärel jooksevad, pühkides endalt nii kogu stressi. Inimesed seda kahjuks instinktiivselt teha ei oska ja see on ka põhjus, miks traumad kehadesse kinni jääma kipuvad,“ selgitab Helen ja lisab, et enamikest traumadest, mis meie kehades peidus, pole meil aimugi, sest teadlik meel on need unustanud. Keha aga mäletab ja see tekitab nii psüühilisi kui ka kehalisi probleeme.