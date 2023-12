Maailma rikkaim naine tegi oma varandusega ajalugu

Portaal Bloomberg teatas sel neljapäeval, et Françoise Bettencourt Meyers on esimene naine, kelle varandus on 100 miljardit dollarit. Prantslanna on maailma rikkaimate inimeste pingerivis 12. kohal. Tema järel on edetabelis Mukesh Ambani, tema ees Carlos Slim, kes hiljuti ületas esimese lõunaameeriklasena 100 miljardi dollari piiri.