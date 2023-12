FENOMEN NIMEGA BRIGITTE SUSANNE HUNT: ta on tootemloom, „Vabandust, Eesti vabariik – olin kiimas!“ on tema ulg

Kes too BSH siis aga ikkagi on? Geniaalne eneseturundaja või lihtsalt noor hakkamist täis inimene, kes teeb palju tööd, elab täiel rinnal ning ei häbene sellest rääkida? Mis alal ta on parim, et on nii kuulsaks saanud? Või ongi ta kuulus üksnes selle pärast, et ta on kuulus?

Miks kümned tuhanded tema elul ja toimetamistel silma peal hoiavad? Kas samal põhjusel nagu vaadatakse seriaale või jälgitakse näiteks Briti kuningakoja liikmete tegemisi – lihtsalt põnev on piiluda kellegi elu, kus kogu aeg midagi juhtub. Isegi siis on põnev, kui me kahtlustame, et meile näidatav on vähemalt mingis osas väljamõeldis, liialdus, lavastus.

Proovime teadlaste abiga aru saada, miks ja kuidas sünnib BSH fenomen.