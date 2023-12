ARVUSTUS I Kas riigireetur Alfred Vint pääseb ka kolmandal hooajal puhtalt?

Õigupoolest jääb Mustingki kidakeelseks. Poetab üksnes, et kolmanda hooaja lõppu sai kõvasti ümber kirjutatud ning ega tegelikku lõpplahendust tea näitlejadki. Ka sellele küsimusele, kas on oodata neljandatki hooaega, vastab Musting pika pausiga. Ütleks ta jah-sõna, siis oleks ju loogiline, et pahardist Vint ka seekord oma afääridest võitjana väljub. Ent Musting käitub kui pesueht luuraja – tema kõrval mõjuks haudki lobisejana. Lubab vaid napilt, et vastse hooaja viimases osas saavad asjalood selgeks.