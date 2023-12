UUS BRITNEY SPEARS? Cher tahab oma probleemse poja eestkostjaks hakata

77aastane Cher nõuab New York Posti teatel, et teda määrataks Elijah Blue Allmani eestkostjaks, sest tema väitel ei ole poeg suuteline oma finantsressursside eest hoolitsema. Ajutise eestkoste küsimust pole Cher saanud enda sõnul pojaga arutada, sest seda ei võimaldavat Elijah' praegune vaimne ja füüsiline seisund. Ka lauljanna Britney Spears määrati pärast aastatetagust vaimset krahhi oma isa Jamie Spearsi eestkoste alla ning vabanes sealt alles tosinkond aastat hiljem kohtuvõitluse tulemusel.

New Yorgi kõmulehe andmeil on Allman varemgi sõltuvustega heidelnud ning teda vaevavad ka vaimse tervise probleemid. „Cher on mures, et kogu Elijah'le antav raha kulub kohe uimastitele, ja nii ei jää Elijah'l ressursse enese elatamiseks ja tema elu satub ohtu,“ pidavat kohtudokumendis seisma.

Allmani eksabikaasa Marieangela King väitis 2022. aasta detsembris lahutusdokumentides, et ema Cher oli novembris palganud neli meest tema poega New Yorgi hotellitoast röövima. See olnud meeleheitel ema katse poega ravile viia. Eksminia väitis hiljem, et Cher oli edaspidigi Elijah' raviplaani sekkunud ja takistanud tal eksabikaasaga suhtlemast. Cher on Kingi väiteid eitanud. „Need kõlakad ei vasta tõele,“ kinnitas ta tänavu oktoobris People.comile.