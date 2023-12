Näitleja Indrek Sammul lapsendamisest: vaatasime lapsele otsa ja saime aru, et siin pole teist variantigi

„Kui vend ja õde tulid meie perre, siis see kõik sai veel selgemaks, et ahah, see käib niimoodi. Sain selle pildi silme ette, et mina tulin ka siia perre nii,“ räägib näitlejate Indrek Sammuli (51) ja Liina Olmaru (56) vanim poeg Theodor Vikerraadio saates „Käbi ei kuku“. Samas saates jutustab Indrek Sammul avameelselt, kuidas käis nende pere laste lapsendamise protsess ja kuidas tuttavad sellesse suhtusid.