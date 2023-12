ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Kaks kanget Freddy ja Gabriel: „Oleme Kambja kaks kõige eeskujulikumat noort inimest!“

Kambja poisid Gabriel Mälton (22) ja Freddy Jakobson (22) on videoproduktsioonis niivõrd kõvad tegijad, et on oma ühisel kontol saanud videotele lausa miljon meeldimist. Oma äri saladuseks peavad nad seda, et on titest saati sõbrad olnud. Tülitsenud on noormehed enda sõnul vaid ühe korra elus. Mis põhjusel?