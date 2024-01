„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Iiris Vesik: arvasin, et lähen Inglismaale ja äsan täiega ning paari aasta pärast tulen Londonist tagasi ässana

Oma väga erilise häälega paljude kuulajate südamed võitnud Iiris Vesik (32), kes on juba kümme aastat elanud Londonis, väisas jõulupühade ajal Eestit. Tema päevad mööduvad Inglismaal muusikat kirjutades, soovijatele laulutunde andes, bändiga Night Tapes ringi tuuritades ning lisaks töötab ta aeg-ajalt ka müüjana ühes väga omapärases second hand poes, kus käivad nii kerjused kui šeigid. Samas on tema bändi muusika jõudnud Spotify suurimatesse playlist`idesse ning saanud mängimisi rahvusvaheliselt tunnustatud raadiojaamades nagu KCRW ja BBC Introducing.