ARMAS FOTO | Marta Laan näitab pühade puhul pisitütart

„Jõud häile!“ kirjutab Marta Instagramis jagatud foto juures. Ühtlasi soovib jõulude puhul, et uus aasta tuleks veelgi parem.

View this post on Instagram

Marta Laane tütar sündis 26. augustil. Laan avaldas oma Instagrami kontol armsa kaadri, millelt on näha, kuidas ta hoiab hellalt beebi käsi. Pildi all kirjutas ta: „Muinastulede öö tütreke. Aitäh, et sa tulid!“