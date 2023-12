HIRMUÖÖ! Veronika Portsmuth meenutab keerulist sünnitust: õhtul hilja hakkas suur verejooks ja edasi oli kõik õudusunenägu

Pealtnäha kulges Veronika esimese lapse Ingel Miina ootus plaanipäraselt. Raseduse lõpus selgus, et laps ei saanud kõhus piisavalt süüa. Naine viibis isegi haiglas ja arst mõtles, et tuleb laps välja võtta. Siis läks aga kõik jälle ilusaks. Tundus, et laps on kõhus isegi kasvanud ja Veronika läks koju.