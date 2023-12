GALERII | Kuldne kolmik – Ines, Kreem ja Lepland – andis teisel jõulupühal harmoonilise kontserdi, rahvas tänas püsti seistes!

„Oleme Otiga mitmeid kordi koos esinenud ja eranditult alati on laval tekkinud väga mõnus emotsioon,“ sõnas Jaagup Kreem kontserttuuri tutvustades. Ott Lepland jätkas: „Ootame varjamatu põnevusega, mis juhtub siis, kui meiega liitub Ines. Tunneme kõik üksteist juba ammu ja oleme ka koostööd teinud, ent mitte kunagi sellises vormis nagu plaanime seda teha nüüd. Oleme kokku pannud kava, kus on äratundmisrõõmu meie kõigi repertuaarist ning ka täiesti uusi palu, mida me pole enne esitanud.“