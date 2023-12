Missitiitli võitja Brigitta Liivak: olen olnud hädas oma enesehinnangu ja ärevushäiretega, teekond endaga rahu leidmiseni on olnud konarlik

Endine modell, jumestuskunstnik ja Mrs Worldwide esitiitli võitnud Brigitta Liivak on IT-haridusega ettevõtja. Ta leiab, et ettevõtlusega on mõistlik alustada siis, kui sisetunne on õige. Brigitta ise on ettevõtjana alles lapsekingades – ta alustas, sest elu lihtsalt kujunes selliselt. Näiteks koostööpartnereid valides soovitab naine arvestada, et kui partner on oma inimene, saavad asjad tehtud nii nagu polekski pidanud tööd tegema.