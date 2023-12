Prints William ja printsess Catherine jagasid kriitikale vaatamata veel ühte mustvalget jõulupostkaarti

„Soovime kõigile väga rõõmsaid jõule – meie perelt teile! W ja C,“ seisab foto allkirjas, millel prints Geroge (10) ja printsess Charlotte (8) naeratavad, aga pere pesamuna – prints Louis (5) – tõsine on. Ainus peretütar hoiab fotol vendadel ümbert kinni. Pilt on kogunud kuningliku pere Instagrami lehel ühe päevaga üle 1,1 miljoni meeldimise, kuid kommentaariumis leidub ka sapist kriitikat. Küll leitakse taaskord, et jõulude ajal postitatud foto peaks olema värviline ja imestatakse, kuidas küll Charlotte'il lubati ametlikul pildil teksapükse kanda.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Paljud inimesed kiitsid jõulude eel kaunist perekonda ja ahhetasid, et prints Williami ja printsess Catherine'i lapsed on juba nii suureks sirgunud. Kuid mitmed kommentaatorid hindasid, et Walesi printsi perepilt oleks otsekui Ameerika kaubamajaketi JC Penney reklaam. Foto üle kiruti sotsiaalmeedias veelgi. Näiteks heideti mustvalgele perepildile ette sünget tonaalsust, mis pole sugugi jõululik. Endine meediakonglomeraadi NBC Universal töötaja Mike Sington võrdles, et kuninglik pere oleks oma jõulupildi nagu ostukeskuse fotoateljees teinud.