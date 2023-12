„KINOSAADE“ 223. OSA | Kas „Poiss ja haigur“ jääb Hayao Miyazaki viimaseks meistriteoseks?

Vanameister Miyazaki „Poiss ja haigur“ on meistriteos, mida peab vaatama vähemalt kaks korda, et seda tõeliselt hinnata. Samal ajal on meil kinodes üks äärmiselt halb ja äärmiselt hea õudusfilm - „Minevikuviirastused“ ja „Tänupüha“. Kumb on kumb? Perefilm „Wonka“ on ootamatu üllatus ning Netflixi põnevik „Leave the World Behind“ teeb meile hoiatuse meie mugava ja internetikeske elu kohta. Head kuulamist ja vaatamist. Häid pühi ka muidugi Kinosaade tiimi poolt!