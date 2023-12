„EESTI ESO“ | Kuulsusejanu, esoteerilised eneseotsingud ja talumatu vaesus – kas kunstnik Konrad Mägi saavutas elu jooksul edu?

Millist elu elas Eesti klassikute hulka kuuluv kunstnik Konrad Mägi? Joonas Sildre võttis kätte ning hekseldas läbi kõik materjalid, mis Konrad Mägiga seotud. Pika uurimistöö tulemusena valmis graafiline romaan „Värviline Mägi“, kus Joonas on Konradi kunstnikutee pildikeelde pannud.

Kust on Konrad Mägi pärit? Miks huvitasid teda erinevad spirituaalsed ja esoteerilised praktikad? Mida otsis kunstnik Peterburist või Pariisist? Kui palju teoseid on ta üldse kokku maalinud? Kas edu, kuulsus ja raha saabusid Mägi eluajal või hakati teda hindama postuumselt? Miks eestlastele tema maalid meeldivad?