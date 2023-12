ARVUSTUS | Netflixi „Rebel Moon“ on mänguasi ja Zack Snyder laps, kes seda vastu põrandat peksab

Zack Snyder on huvitava silmaga operaator-lavastaja, kes tõusis suurema tähelepanu alla peale „Dawn of the Dead“ (2004) ja „300“ (2006) edu. Sealt edasi tuli palavalt armastatud „Watchmen“ (2009) ning tundus, et mehe visuaalne stiil on lõputu allikas, kust ainult puhast joogivett tuleb. Kahjuks polnud kaugel need lonksud virtsavett, sest mida film edasi, seda enam sai fännidele selgeks, et Snyder on tõenäoliselt ühe triki poni, kelle selgroog murdus juba mitu sünnipäeva tagasi.