39 AASTAGA ESIKOHALE: „Last Christmas“ jõudis viimaks Briti jõuluedetabeli tippu

George Michael lahkus siitilmast 25. detsembril 2016 vaid 53 aasta vanuses. Tema silmad ei saanud paraku näha, et „Last Christmas“ vallutas viimaks Briti jõuluedetabeli.

39 aastat tagasi nurjas tema ja Andrew' unistuse Band Aidi heategevushitt „Do They Know It’s Christmas?“. Kuid „Last Christmas“ on raugematult populaarne. 2021. aasta jaanuaris tõusis pala viimaks Briti singliedetabeli tippu, kuid jõuluedetabel jäi endiselt vallutamata. Nüüd, 39 aastat pärast laulu ilmumist, sai unistus viimaks tõeks.

Andrew Ridgeley rõõmustab hiti „Last Christmas“ esikoha üle. Foto : OfficialCharts.com/Shutterstock/Vida Press

Andrew Ridgeley tunnistab The Guardiani teatel, et esikohast ilmajäämine oli neile 1984. aastal tohutu pettumus. „George kargaks rõõmust lakke, et oleme kõigi nende aastate järel viimaks esikohal. Yog [George] ütles, et kirjutas laulu „Last Christmas“ eesmärgiga kirjutada jõuluaegne esikohahitt. Ülesanne on täidetud!“