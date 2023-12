TRAAGIKA: suri juba kolmas Nick Carteri muusikutepere laps

View this post on Instagram

Nüüd tabas Carterite peret uus tragöödia. Floridas suri 41 aasta vanuses Nicki ja Aaroni õde Bobbie Jean Carter . Aaroni kaksikõde Angel avaldas jõululaupäeval postituse, kus kirjutas Bobbie Jeani fotode juurde: „Ma armastan sind, BJ, oled nüüd vaba.“ Angel kirjutab, et lapsepõlves oli ta vanema õega väga lähedastes suhetes. „Olin sinu lapsuke ja sa olid mu parim sõber. Elu polnud sinu vastu õiglane, seda ma tean. Vahel tundub, et sul polnud mingeid šansse, tee, mis tahes.“

Angel annab mõista, et nii Aaroni kui Bobbi Jeani ja Leslie hingepiinade ja varajase surma põhjusi tuleb otsida nende lapsepõlvest. „Tundsin lapsepõlves sedasama valu ja mul on kahju, et sul polnud võimalust elada paremat elu.“ Angel suunab soovijad heategevusfondi On Our Sleeves veebiküljele, katkestamaks põlvkondi kestev traumade nõiaring.