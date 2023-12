2023 TOP | „SÕPRADE“ STAARI SURMAST KUNINGA KROONIMISENI! Seltskonnauudised, mis raputasid kogu maailma

Foto : ZAHU/Vida Press

Pompoossele tseremooniale Westminster Abbeys saabus ka Harry – küll ilma Meghanita –, kuid tema istekoht oli mitu rida Williamist ja tema perest tagapool. Pärast tseremooniat tegi Harry kiiremas korras minekut – ta sõidutati lennujaama, New York Posti teatel lausa riidepuu pihus.

Hollywoodi veteranide beebibuum

2023. aastal saabus Hollywoodist mitu üllatavat beebiuudist. Robert De Niro paljastas aprillikuises teleintervjuus, et tal pole mitte kuus, vaid lausa seitse last. „Ma sain just lapse,“ täpsustas 79aastane staar. Selgus, et filmiveteran ja temast ligi 35 aastat noorem võitluskunstide spetsialist Tiffany Chen on pisitütre vanemad. Laps kannab nime Gia Virginia Chen De Niro. Roberti vanim laps on 52aastane.

Robert De Niro ja Al Pacino 2020. aasta veebruaris Oscarite jagamisel. Foto : Hyperstar / Alamy / Vida Press

De Niro elupõline sõber ja rivaal Al Pacino on sama kõva mees - kevadel selgus, et 83aastase näitleja 29aastane sõbratar Noor Alfallah on lapseootel. Juunis tõi Noor ilmale poja, kes sai nimeks Roman. Suure vanusevahega paar on väidetavalt ikka veel koos, kuid hooldusõigus on siiski kohtu kaudu paika pandud ja Pacino maksab iga kuu tuhandeid dollareid lapsetoetust. Roman on vanameistri neljas laps.

Raudne leedi Madonna vaakus surmasuus