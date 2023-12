OOTAMATU! Charles III rikkus oma jõulupöördumises kuningakoja traditsioone

Esimesel jõulupühal eetrisse lastav monarhi pöördumine on Ühendkuningriigis olnud südantsoojendav traditsioon juba 1930. aastatest saadik. Sel esmaspäeval jõuab avalikkuse ette oma ema Elizabeth II järel troonile tõusnud Charles III teine jõulupöördumine, kuid uudist vahendava portaali People teatel on see eriline.