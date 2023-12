PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS! Jõululaupäeval sündinud kuulsustel jääb seljataha muutusterohke eluaasta

Jõululaupäev on aeg, mil paljud meist kogunevad pere ja lähedastega jõulurõõmu jagama ning pidulikult aega veetma. Kuid lisaks jõulude tähistamisele on sel päeval ka teine oluline põhjus tähistamiseks – nimelt on mitmel tuntud inimesel just sel päeval sünnipäev. Kellele korraldati üllatuspidu, kes peab sünnipäeva hommikul ning jõule õhtu ja milliseid muutuseid tõi neile kaasa eelnev eluaasta?