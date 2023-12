Endine priimabaleriin Elena Poznjak-Kõlar: abikaasa ütles mulle kord, et Herta Elviste tantsib paremini kui mina!

Elenal, tipptantsijal, oli mitmeid võimalusi Vanemuisest Estoniasse minekuks. „Esimesel korral siis, kui Vanemuises oli lavale tulemas ballett „Esmeralda“,“ kõneles ta. „. Tol korral oli mul juba kõik Estoniaga kokku lepitud, aga palusin, et lubage, ma tantsin ära „Esmeralda“ esietenduse. See oli minu jaoks tõesti oluline ja südamelähedane roll, sobis nii mu hingele kui välimusele. Estonia aga nõudis, et tuleksin kohe, ja mina ei läinud.“ Kuid Esmeralda polnud ainukene põhjus, miks Elena Tartu teatrist kinni hoidis. Ning see oli vaat et tähtsam.