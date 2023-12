TELEARVUSTUS | Kinoteatri „Õhtuse vööndi“ ainuke iva oligi ERRi trollimine? Kõik ju vihjas algusest peale vääramatult saabuvale katastroofile!

Pärast kaheksaminutilist lämisemist, mil pole aru ega otsa, kuulutatakse välja publikumäng. Publik peab meilile kirjutama, mis neid närvi ajab – Kalmet avaldab muide lootust, et inimesi ajab ehk närvi ERR. Küll on hea, et järelevaatamisega reedeni ootasin, sest saan nüüd läheneda valgustunult – kõik ju vihjas juba algusest peale vääramatult saabuvale katastroofile!