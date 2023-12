VIDEOREPORTAAŽ JA GALERII | 5MIINUST raputas võsukaid enne jõule elektrilise mölluga

Võsu räpipunt 5MIINUST andis vastu jõulupühi vägeva kontserdi otse sünnialeviku südames. „Rahvaga on midagi valesti. Kõik on nii rahulikud,“ kurdab „rämmari“ logoga kaunistatud pusas ansambli fänn sõu eel. Noormees ise on aga peoks täiega valmis ning lööb koos sõpradega DJ 2010ndate hittide playlisti saatel tantsu.