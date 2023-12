HÜVA NÕU | Balil elava ilugurmaani ilunõuanne: just see lihtne nipp paneb su näonaha tõeliselt särama

Austraalias elav ilugurmaan Marcella Cecilia, kes veedab osa ajast ka Balil, jagab ilunõuannet, mis aitab jõulu- ning aastavahetusepidudel tõeliselt särada. „See on asi, mida paljud nagu teavad, aga on ära unustanud, kui lihtne seda on teha,“ lausub ta. Lisaks on naisel varuks veel üks vahva ilunipp, mida ta kasutab igapäevaselt ise ning soovitab teistelegi.