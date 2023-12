„Barbie“ režissöör Greta Gerwig ja stsenarist Noah Baumbach abiellusid

Lehe spioonide teatel rääkis Gerwig teisipäevasel Billy Joeli kontserdil lava taga õhinal, et tema ja Baumbach olid äsja New Yorgi raekojas registreeritud. „Mõlemad särasid ja pidutsesid. Nad olid nii õnnelikud,“ räägib New York Posti allikas.