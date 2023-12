60aastane Till Lindemann patseeris Armastuse Linnas käsikäes 20aastase modelliga

60aastast rokkarit näht oma sooloturnee viimasel päeval Pariisis jalutamas käsikäes 20aastase Joelle Marie Jaracziga. Bild.de teatel on tegu Saksa-Poola modelliga.

Bildi teatel tutvusid Till ja Joelle Saksamaal Düsseldorfis ja on mitu kuud koos olnud. Saksa väljaande Focus teatel on neiut varem nähtud Lindemanni kontsertidel. Joelle on tuntud suure Rammsteini-fännina.