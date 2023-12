TELEARVUSTUS | KIIDAME! „Impulss“ tuli ekraanile haigutavate sokkidega, läks talvepuhkusele aga rokkides

Kui ETV debatisaade „Impulss“ sügisel eetrisse tuli, võis esimestel nädalatel tegijate ja teemakajastuste pihta omajagu kriitikanooli pilduda. Kuid õige pea sai selgeks, et ekraanile on jõudnud täitsa tore asi. Energiat, hoogu ja selgroogu lisandus iga saatega, saatejuhtide julgus ja spontaansus arenes vaatajate silme all.