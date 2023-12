KUNINGANNA SILVIA 80: salapärane Saksa-Brasiilia kaunitar võitis Rootsi kroonprintsi südame, kuid oli tal varasemaid armulugusid? Ja kes on Silvia lemmiklaps?

Silvia Renate Sommerlath ei võinud 1972. aasta Müncheni suveolümpiamängude tõlgi ametit vastu võttes aimata, et need pööravad tema elu pea peale. Pikajuukseline pruunisilmne iludus torkas silma Rootsi sportlasi kannustama saabunud kroonprints Carl Gustafile ning võlus hiljem oma sarmi ja hillitsetud olekuga ära ka kõik rootslased. Kaunis naeratus on Silvia huulil püsinud raskeimatelgi aegadel.