Anne Veski jõuluplaanidest: lähen tütre juurde lihtsalt nagu liblikas – nautima!

Anne Veski nentis, et fännikirju tuleb talle praegusel ajal omajagu. „Jõulude ajal ikka on neil sellised soovid, et aidake…“. Star FMi hommikuprogrammi saatejuht Andres Puusepp lisas, et selliseid kirju saavad kõik artistid. Fännid piiravad aga Annet ka enne lavale minemist ja pärast sealt maha tulemist. „Sellistel viiruste perioodil ma pigem lähen kiiresti turvamehe saatel backstage'i tagasi, sest nii palju esinemisi on ette võetud ja need tuleb korralikult ära teha.“ Anne Veski märkis, et kasutab ka BioBlock ninaspreid, mis peaks aitama tõrjuda koroonaviirust.