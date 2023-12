Desiree Mumm: „Oleks tore, kui laps tuleks mul ka siniste silmadega.“

Õhtuleht kirjutas sel kuul, et Tartu Ülikoolis Euroopa õpingute magistrikraadi lõpetav Desiree Mumm pani mõtte diplomaadikarjäärist pausile ning toimetab nüüd hoopistükkis meedia- ja meelelahutusmaailmas. Algaja reporterina teab Desiree, et õppida on veel omajagu. Aga kui kindlustunne juba sees, on tema unistuste intervjueeritavateks Maire Aunaste või Marko Reikop. „Nad on teles tipptegijad. See oleks mulle paras väljakutse,” avaldas Mumm.

Praegu on Desireel Tartu Ülikoolis käsil viimane semester Euroopa õpingute eriala magistrantuuris. Karjäärile mõeldes on ta ühe võimalusena kaalunud ka diplomaatilist karjääri. „Mulle tehti pakkumine Brüsselis, aga on tehtud ka sellealaseid pakkumisi Eestis. Lihtsalt praegu tundsin, et pole selleks õige aeg. Just meediavaldkond ja kõik sinna kuuluv on see, mis mind praegu paelub ja mulle sobib," põhjendas naine tehtud otsuseid.