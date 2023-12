GALERII | Karl-Erik Taukar, Birgit ja The Swingers alustasid jõuluturneega suvepealinnast

Kontserttuuril kõlavad parimad jõulu- ja talvelaulud „Valgetest jõuludest" kuni äärmiselt populaarse „Last Christmas'ini“. The Swingersi liige Indrek Sarrap ütleb, et kuulda saab nii pisarakiskujaid kui ka rõõmsaid hitte. „Emotsioonide virrvarr, nagu The Swingersi kontsertidel kombeks, on nautlejatele garanteeritud.“