HÜVA NÕU | Tiit Trofimov soovitab tööpostil teha just neid harjutusi, et lahti venitada istudes kehas tekkinud jäigastumisi

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov leiab, et töötajad on ettevõtte vundament, ning ettevõte laguneb varem või hiljem kui töötajad pole rahul ja terved. Seetõttu on tema sõnul kõige olulisem töötajaid motiveerida – öelda neile häid sõnu, kiita ja tunnustada ka väiksemate asjade eest ning loomulikult hoida tuju üleval väikeste kavalate nippidega.