Olivia Saar: „Meie lühikeseks jäänud abielu Juhaniga lõpetas mehe üks äärmiselt inetu tegu. Olen seda saladust terve elu endas kandnud.“

Suurt rõõmu on aga toonud talle töö ajakirjades Täheke ja Pioneer ning lastele luuletamine. Tema 1972. aastal ilmunud humoorikate mõistujuttude kogu „Lõvi Lõrr ja Jänes Jass“ on saanud lausa krestomaatiliseks ning Olivia Saare 57 aastat tagasi esimest korda Tähekeses ilmunud ühe tuntuima luuletuse „Üks tähtis kuu“ värsiread „kõik, kõik on uus septembrikuus“ on saanud tavapäraseks meie igapäevases kõnepruugis.