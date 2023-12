Noor peika hülgas Mariah Carey, sest too on laste saamiseks liiga vana?

View this post on Instagram

New Yorgi kõmulehe andmeil on lauljanna ja tantsija tõepoolest lahku läinud. Lehe allika väitel tahab 40aastane Bryan lapsi saada, kuid Mariah' ellu sellised plaanid ei kuulu. Tal on abielust koomiku ja saatejuhi Nick Cannoniga 12aastased kaksikud Moroccan ja Monroe. „Bryan tahab viimaks ometi omaenda elu elada,“ ütleb tabloidi allikas.