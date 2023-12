VAATA TREILERIT! Legendaarsest Soome bändist Dingo valmib mängufilm

1982. aastal kokku tulnud Dingo jättis Soome popmuusikasse sügava jälje. Teismeliste tüdrukute seas lausa massihüsteeria põhjustanud ansambli tuntumad palad on „Autiotalo“, „Nahkatakkinen tyttö“ ja „Sinä ja minä“. „Dingo lugu väärib jutustamist nii ansambli fännidele kui ka järeltulevatele põlvedele,“ ütleb Pertti Neumann. „Ootan pikisilmi lõpptulemuse nägemist kinolinal. See on mulle isiklikult tähtis projekt, retk minevikku ja naasmine tulevikku.“

Õhtuleht kirjutas 2016. aastal, et Dingo on muutunud poolenisti Eesti bändiks. Vanade liikmete asemel saadavad Neumanni kitarrist Rein T. Rebane, trummar Vallo Vildak ja basskitarrist Taago Daniel. Kuidas Pertti Neumannil Eesti muusikutega koostöö sujub? „See on põnev. Ja miks mitte just nii proovida. Tegelikult on Dingos peale minu veel üks soomlane, klahvpillimängija Petri Lapintie. Peaasi, et on head muusikud, tulgu nad siis ükskõik kust, kas USA-st või Aafrikast, sel pole mingit tähtsust. Laval on meil koos suurepärane,“ ütles Dingo liider Õhtulehele.