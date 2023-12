FILMIARVUSTUS | Nagu kala kuival. Õhku ahmiv „Aquaman ja kadunud kuningriik“ on hauakiviks juba maha maetud DC kinoversumile

Film jätkab sealt kust, esimene osa lõppes. Kuna Mustal Mantal ei õnnestunud Aquamanist võitu saada ja isa surma eest tasuda, siis tal on vaja uut plaani. Tal õnnestub leida kadunud Atlantise kuningriik, mis teeb Mustast Mantast varasemast võimsama Aquamani vaenlase, kuna ta käes on müütiline Must Kolmhark. See Must Kolmhark vallandab iidse kurjuse, mis ei ähvarda ainult veealust maailma, vaid tervet Maad. Aquaman on sunnitud uute vaenlastega võitlemiseks sõlmima liidu oma vangistatud venna Ormiga, kes on endine Atlantise kuningas. Neil tuleb erimeelsused unustada, et oma kuningriiki kaitsta ja päästa Aquamani pere (ta on lisaks Atlantise kuninga kohustustele ka värske isa) ning terve maailm hävingust.