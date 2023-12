HÜVA NÕU | Ära kingi ennast vaeseks - siit tulevad väikesed praktilised soovitused

Arumäe rõhutab, et rahamuredega ei ole keegi üksi. Paljud tuntud ja edukad inimesed on samuti kogenud rahalisi väljakutseid. „Ideaalne oleks, kui rahaline haridus oleks igapäevaelu lahutamatu osa, kuna see on midagi, millega igaüks meist peab tegelema,“ ütleb ta. Kuidas aga oma rahaasju paremini hallata ja säästa?