RASKE SEIS! Mehhikos kuuli saanud eestlanna: iga päev on nagu põrgu. See on uskumatult keeruline olukord, milles ma olen

„Ma arvan, et politsei ei tegele sellega. Tulistamine on siin üsna tavaline nähtus, mida toimub palju. Nii on lihtsalt,“ räägib Eesti naine Nora Raimo (30), kes on Mehhiko haiglas raskes seisundis, kuna tulistamise käigus saadud kuul on tal endiselt vaagnas kinni. Nora kaotas tänavatulistamises kaks sõpra.