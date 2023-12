Viiuldaja Hans Christian Aavik: olin keelpillimängijate unistuste ülikooli jaoks mees metsast. Seal pole ju kunagi ühtegi eestlast õppinud...

„Ma arvan, et mind hoidis juba lapsena viiuli juures uudishimu. See uudishimu hoiab mind veel siiamaani pidevalt töös – mida saan veel selle pilliga teha ja kuhu veel edasi minna. Otsimishimu ei tohiks kunagi ära kaduda. Peab olema pidev optimism, et alati on veel midagi, mida avastada,“ ütleb andekas noor viiuldaja Hans Christian Aavik (25), kes õpib praegu ainsa eestlasena keelpillimängijate unistuste ülikoolis – Kronbergi akadeemias. Ta avaldab, et kuigi tema tähelendu vaadates võib jääda mulje, nagu oleks tal kõik väga kergelt kätte tulnud, on tal elus olnud korduvalt tagasilööke.