Tantsulegend Toomas Edur: olin noorena häbelik poiss, aga laval ma elasin!

„Mul läheb väga hästi – naudin elu! Koristan auto pealt lund, tegelen lapse ja abikaasaga. Nüüd tegelen ka ürituste korraldamisega,“ rääkis Edur. Esimene projekt oli mehel augustis, kui ta tõi Eestisse New Yorgi maailmakuulsa meesteballeti „Les Ballets Trockadero de Monte Carlo“. Ka kõik vajalikud reklaamid valmisid just Eduri käe all.