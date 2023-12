RAJU BOHEEMLASELU LÕPP | Kunstnik Albert Gulk: „Mul tuli surmahirm peale. Mõtlesin, et varsti annan otsad!“

Kui Albert kodukülast Tartusse kunstikooli õppima tuli, kulges esimene aasta rahulikult. „Elasin erakas ja olin viisakas,“ räägib ta. „Aga kui 1993. aastal maaliklassi elama kolisin, sest mul polnud kuskil olla, siis käis igal õhtul väike õllejoomine. Nii see õlletamine vaikselt pihta. Kolm aastat hiljem sain endale kunstimajja ateljee ja siis hakkas see tasapisi klubiks kujunema. Kõik, kes ei jaksanud koju minna, said minu juures öömaja. Niiviisi algas minu seiklusrikas elu.“