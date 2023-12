BEEBI LÕI PLAANID SASSI! Liis Lemsalu mänedžer Sandra Sersant: tahtsime hoida tugevamalt fookust muusika väljaandmisel. See lükkus nüüd küll edasi

„Liis on küll ametlikult beebipuhkusel, aga meil on homme juba esimene live. See on küll kinnine, aga siiski esimene bändiga live pärast emaks saamist,“ kommenteeris Sandra Sersant Retro FM hommikuprogrammis. Sandra on Liis Lemsalu pikaaegne manager ja sõbranna.