FILMIARVUSTUS | Aitäh, härra Miyazaki. „Poiss ja haigur“ on sügavalt filosoofiline, fantastiline ja keeruline lugu elamisest

Jaapani animatsioonide kuningas Hayao Miyazaki on tagasi. Aasta üks oodatuimaid lugusid „Poiss ja haigur“ on nüüd kinodes ning tegemist on ühe raskeima looga, mida vanameister on kunagi rääkinud. See on kombinatsioon Genzaburo Yoshino 1937. aasta raamatust „Kuidas sa elad?“ ja Miyazaki enda lapsepõlve kurbadest sündmustest peale II Maailmasõda. Kaheks osaks jagunev lugu on südamlik, täis sümboolikat ning see on aus sisevaade noore poisi leinaprotsessi. See on fantaasia elust, surmast, sõprusest ja loomingust. Jaapani seni kõige kallim film on muljetavaldav ja Miyazaki seni kõige isiklikum lugu, mis kahjuks jätab publiku ja looja vahele väikese seina. Õnneks juba teisel vaatamisel suudame leida üles need suuremad seinapraod, et näha sügavamale meistri hinge.