MIDA TOOB DRAAKONIAASTA? TÄHETARK IGOR MANG: „Taevakaart annab aastale rõõmsa ja lootusrikka stardi.“

ÜHISKOND VAJAB MUUTUST: „Tootmisele ja tarbimisele suunatud ühiskonnamudel enam ei tööta,“ kordab tähetark Igor Mang mõtet, mida ta on öelnud kümneid kordi. „Ilmalik, ratsionaalne ettekujutus heaoluühiskonnast on illusioon, inimeste soovunelm! See on nüüd lõppenud. Saabunud on kainenemise ja selginemise aeg.“