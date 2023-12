Džässiveteran Tõnu Naissoo: „Ei häbene öelda, et lisaks maailmakuulsatele saalidele olen esinenud restoranides, laevadel ning 30 aastat Viru hotellis.“

„Just lavad – kuigi esimestel aastatel ennekõike rahalises mõttes ka restoranid – on olnud need pühad paigad, mis muusikut elus hoiavad. Terve Nõukogude Liit on läbi sõidetud,“ tõdeb Eesti staažikaim džässpianist Tõnu Naissoo (72).