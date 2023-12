Meghan paljastas pisi-Archie kingisoovi, kuid see jääb täitmata

42aastane endine näitlejanna seletas, et nelja-aastane Archie on vaimustatud Misan Harrimanist , Sussexite sõbrast, kes on neist mitmeid perepilte teinud. Harriman oligi nähtud lühifilmi lavastaja ja osales ka ise vestlusringis. „Meie neljane …“ alustas Meghan ja parandas siis: „Meie nelja ja poolene poeg – Archie ütleb ikka: „Ei, ma ei ole neljane, ma olen neli ja pool“ – Misan näitas talle meie viimatisel kohtumisel, kuidas pildistamine käib, ja ma ostsin Archiele fotoaparaadi.“ Meghan lisas naerdes „Aga tema ütles: „Aga see pole Leica nagu Misanil!“"

Võimalik, et prints Harryle ei tee poja fotograafialembus rõõmu – tema antipaatia fotoaparaatide ja paparatsode vastu on teada. Charles III noorem poeg on öelnud, et fotoaparaadi klõpsumine ja välklambid ajavad tal vere keema. „Need ajavad mind vihale.“ Põhjuseks on see, et paparatsod ei andnud Harry ja prints Williami emale Dianale tema viimastel eluaastatel asu. Ta hukkus 36aastaselt autoõnnetuses, kui kõmupiltnikud tema ja Dodi al-Fayedi limusiini taga ajasid.