11AASTANE POISS VÕITLEB ELU EEST! Karmi diagnoosiga Aroni ema: ta ootab ikka elevusega, mida jõuluvana toob!

Päevast, kui Aronil diagnoositi raske kopsuhaigus – tsüstiline fibroos –, muutus kogu perekonna elu täielikult. „Kuna haiglas oli ta tilgutite all, kadus köha praktiliselt ära. Nüüd on aga vaja jälle hommikuti rohkem vaeva näha, et hingamine korda saada,“ kirjeldab ema Dina poja enesetunnet. Pere ei kaota siiski lootust ja püüab põgusaid õnnehetki ning saabuvaid pühi nautida.