AMEERIKA UNISTUST JAHTIMAS! Abikaasa Ariadnega kodumaalt ära kolinud Martti Pedanik: mind ei ole professionaalina Eestis kunagi nii palju väärtustatud kui siin

Martti ja Liina on justkui teineteise jaoks loodud – mõlemad on väga rahulikud inimesed, kellele ei meeldi suhtes olles ühtegi probleemi vaiba alla pühkida. Kõik mured laotakse partneri ees kohe letti – just hea kommunikatsioon ongi nende sõnul suhte üks olulisemaid alustalasid. Lisaks on mõlema unistuste maa olnud alati Ameerika, kuhu tänavu 28. juulil ka koliti.